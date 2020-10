På trods af et argument om selvforsvar, skal en kvinde nu tyve år bag tremmer for at have slået den mand ihjel, der er anklaget for at have voldtaget hende.

Det skriver News.com.au.

Kvinden er den 32-årige Brittany Smith, som tilstår at have slået sin ven Todd Smith ihjel i 2018, efter han skulle have udsat hende for en forfærdelig forbrydelse tidligere samme dag.

Hun fortæller nemlig, at han i januar 2018 tog kvælertag på hende og voldtog hende i hendes eget hjem i Stevenson.

Todd Smith var ven af Brittany, som nu har tilstået at have slået ham ihjem. Foto: FB Vis mere Todd Smith var ven af Brittany, som nu har tilstået at have slået ham ihjem. Foto: FB

Men det bliver værre endnu.

Efter voldtægten skulle Brittany Smiths bror eftersigende være kommet over for at tage en alvorssnak med Todd Smith og have konfrontere ham med overgrebet. Sådan gik det dog ikke.

Det endte i stedet med en alvorlig slåskamp, hvor Todd Smith holdt broren i hovedlås og truede med at slå både ham og Brittany Smith ihjel.

Det var her Brittany Smith tog pistolen frem og skød Todd Smith midt i kampens hede.

Brittany Smith er mor til fire og argumenterede over for dommeren, at hun burde frifindes, da det var selvforsvar. Dommeren og juryen tog dog ikke Brittany Smiths parti i sagen og dømte hende intet mindre end 20 års fængsel.