Skolelæreren Brittany Zamora fra den amerikanske stat Arizona kommer til at sidde bag tremmer de næste 20 år.

Det står klart, efter hun er blevet dømt for at have sex med en 13-årig dreng flere gange.

28-årige Brittany Zamora var lærer til den 13-årige dreng, og sagen har trukket overskrifter over hele verden.

»Jeg er en god og ægte person, som lavede en fejl, og jeg fortryder det meget. Jeg har respekteret og forsøgt at følge alle love gennem hele mit liv. Jeg er ikke en trussel mod samfundet på nogen måde,« sagde hun ifølge Fox News.

Brittany Zamora var lærer i sjette klasse i Las Brisas Academy i Goodyear.

Hun blev anholdt i marts 2018 og erkendte sin skyld i sidste måned.

Det var efter, at der blev fremlagt en stor bunke beviser mod lærerinden, heriblandt videoer.

Affæren startede, da hun bad den 13-årige drenge sende hende en besked på en app, som bliver brugt i forbindelse med skolen.

Den 13-årige dreng har fortalt til politiet under en afhøring, at de skrev en del om, hvad de havde lyst til at gøre ved hinanden.

»Hun sagde, hun ville give mig et blowjob, og at min 'ting' var virkelig stor og sådan noget.«

Der var også en episode, hvor hun sagde, at den 13-åriges ven skulle blive og se på, at de to havde sex.

Brittany Zamora er gift med sin mand Daniel Zamora, men de to har ingen børn.

Det var den 13-årige drengs forældre, som opdagede affæren. De havde fået en fornemmelse af, at han var begyndt at se en pige.

Moderen installerede derfor appen Sentry Parental Control, hvor hun kunne se, at hendes søn skrev med lærerinden via Instagram, og at beskederne handlede om sex.

Drengen indrømmede med det samme.

»Zamora lokker disse drenge, får deres tillid og udnytter dem udelukkende til at udfylde sine egne seksuelle lyster. Hun udnyttede sin position til at forulempe et barn,« siger moren.

»Hun er pædofil, og det er ikke anderledes, end hvis en mand sad i hendes sted lige nu.«

Brittany Zamora undskyldte til de pårørende i retten.

Forældrene har også søgt 16 millioner kroner i erstatning.

Hun har siddet i fængsel, siden hun blev anholdt for godt et år siden.