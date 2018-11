Den 50-årige kvinde er sigtet i sagen, hvor synåle i flere tilfælde er fundet i blandt andet jordbær.

En kvinde er i Australien blevet anholdt for at placere nåle i jordbær, som er til salg i supermarkeder.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Anholdelsen sker, efter at der i september var flere tilfælde, hvor synåle blev fundet i fødevarer såsom jordbær.

Sagerne resulterede i, at frugt blev fjernet fra hylderne i supermarkederne, og at fødevarer blev kasseret af hensyn til fødevaresikkerheden.

Samtidig vedtog det australske parlament en stramning af straffen for at forurene madvarer ved eksempelvis at stikke nåle i jordbær, således at det nu kan straffes med 10 til 15 års fængsel.

Den 50-årige kvinde blev anholdt søndag eftermiddag lokal tid efter en "omfattende" og "kompleks" efterforskning.

Hun er søndag aften lokal tid blevet sigtet i sagen og skal møde op i retten i byen Brisbane mandag.

/ritzau/