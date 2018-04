En amerikansk 56-årige kvinde, Lois Riess, er efterlyst af politiet i Minnesota, som mistænker hende for både at stå bag mordet på sin egen mand, og nu er hun mistænkt for endnu et mord.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 59-årige kvinde Pamela Hutchinson blev mandag fundet død med flere skudsår ved Fort Myers Beach i Florida, og politiet mener, at det er Loiss Reiss, der står bag mordet, fordi hun ønskede at stjæle Hutchinsons identitet.

Vicesherif Carmine Marceno siger til AP, at alle Pamela Hutchinsons penge, kreditkort og identifikationskort var fjernet fra hendes taske, og yderligere efterforskning har siden vist, at Lois Riess angiveligt tog kontakt til den 59-årige kvinde, fordi de to lignede hinanden. Politiet mener nu, at Lois Riess kører rundt i Pamela Hutchinsons bil.

»Riess' metode er, at hun bliver venner med kvinder, der ligner hende, og stjæler deres identitet,« siger Carmine Marceno til AP og tilføjer, at man ikke bør kontakte Lois Riess, hvis man ser hende.

»Riess bliver betragtet som bevæbnet og farlig og bør ikke kontaktes, hvis hun bliver lokaliseret,« lyder opfordringen fra Carmine Marceno.

Politiet jagter nu 56-årige Riess, som i forvejen er eftersøgt for mordet på sin mand, David Riess, der blev fundet død i sit hjem i marts, efter hans forretningspartner ringede til politiet, fordi han ikke havde set David Riess i flere uger. Politiet fandt efterfølgende Riess død og med flere skudsår, mens hans kone Lois Riess var forsvundet.

Sheriffen i Dodge County i Minnesota, Scott Rose, oplyste fredag ifølge AP, at man mener, det er samme våben, der er brugt til at dræbe David Riess og Pamela Hutchinson.