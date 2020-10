Konen lå i koma og kæmpede for livet i 78 dage, og da hun vågnede, var det til hjerteskærende nyt.

Et et forhold mellem hendes mand og hendes mor havde stået på, mens hun var indlagt på hospitalet. Det skriver australske news.com.au.

Brasillianske Kamylla de Melo var overbevist om, at hun havde fundet drømmemanden. Hun forelskede sig, giftede sig med den 10 år ældre mand tilbage i 2013, og parret fik sammen en søn.

Fire år senere faldt denne eventyrfortælling fra hinanden, da hun fik et slagtilfælde efter en operation, der skulle regulere hendes hormoner.

Hun røg i koma i 78 dage og var i intensiv pleje. Mens hun var i koma, stjal moren manden i hendes i liv.

»Først senere fandt jeg ud af, at min eksmand i de fire måneder, jeg tilbragte på hospitalet, meget af tiden kæmpende mellem liv og død, kun havde besøgt mig to gange, og min mor ingen,« fortalte Kamylla til det engelske medie The Sun.

Kamylla, der ikke længere vil kendes ved sin mor, fandt ud af, at hun i stedet brugte de fire måneder på at være sammen med hendes mand og deres dengang fire år gamle søn.

Hun kalder det for den ‘værste smerte’ i sit liv, da manden leverede nyheden dengang Kamylla blev udskrevet og hentet ved hospitalet.

Ifølge Kamylla har den 20 år ældre mor konkurreret med hende lige siden hun var teenager. Moren mente Kamyllas tøj klædte hende bedre, hendes madlavning var bedre, og intet, datteren gjorde, var godt nok.

Men valget af mand kunne moren godt lide. Hendes mor og nu tidligere mand er i dag gift.

Ifølge Kamylla skilter parret med deres forhold, og de var for nylig ude at fejre deres forholds årsdag. Hun føler sig magtesløs i situationen og mener, at forholdet er skadeligt for hendes søn.

Kamylla har ifølge sig selv nu formået at lægge hjertesorgen bag sig, og i stedet fokuserer hun nu på at være sammen med hendes søn og far, som hun kalder ‘kærlige og perfekte’