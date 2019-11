En kvinde er blevet dræbt efter skoleskyderi i byen Santa Clarita i Californien. Flere er i kritisk tilstand.

En kvinde er blevet dræbt efter et skoleskyderi på en high school i den californiske by Santa Clarita.

Det oplyser et lokalt hospital på Twitter.

Mindst fem er såret under skyderiet. Tilstanden er kritisk for tre af dem, rapporterer CNN.

Gerningsmanden er såret og under behandling på et hospital i Los Angeles. Det oplyser lokalt politi på Twitter.

Kilder i politiet sagde ellers kort forinden til tv-stationen, at gerningsmanden var død. Det dementerede politiet kort efter.

Det antydes af kilder, at gerningsmanden er kommet til at skade sig selv under skyderiet. Han beskrives som asiat af herkomst, og han var klædt i sort, da han åbnede ild inde på Seagus High School.

Politiet oplyste kort forinden, at han var lokaliseret og "ikke længere en trussel".

Ifølge en tidligere elev er skyderiet sket på en stor high school med cirka 3000 elever.

Politiet sendte lidt tidligere et tweet ud, hvor det lød:

- Dette er stadig en meget aktiv situation. Rapporter om cirka fem ofre, der er under behandling. Forældre, betjente er overalt på skuepladsen for at beskytte jeres børn.

På tv-billeder kunne man se elever, der blev ført ud af skolen. Men også ambulancer, der kørte ofre væk.

Også andre skoler i nabolaget blev holdt lukket efter skyderiet.

