Bahamas er kendt for sit krystalblåt hav og kridhvide strande.

Men i løbet af de seneste dage har der været fokus på hajer.

For ifølge det amerikanske ABC News, så har en 58-årig amerikansk kvinde mistet livet efter et hajangreb under en snorkletur.

Kvinden var fra Pennsylvania og blev angrebet af en tyrehaj ud for øen Rose Island nær Nassau på Bahamas i Caribien.

Aerial view of the Islands of the Bahamas taken on February 7, 2019 Daniel SLIM / AFP Foto: Daniel SLIM Vis mere Aerial view of the Islands of the Bahamas taken on February 7, 2019 Daniel SLIM / AFP Foto: Daniel SLIM

Kvinden snorklede i havet sammen med flere familiemedlemmer og krydstogtgæster, oplyser politiet.

Den 58-årige døde af de kvæstelser, hun pådrog sig under hajangrebet.

Familien fra Pennsylvania skal have været gæster på krydstogtskibet Harmony of the Seas, som er ejet af det norsk-amerikanske rederi Royal Caribbean Group.

»En af vores gæster på Harmony of the Seas var på en selvstændig udflugt i Nassau, Bahamas, da hun blev angrebet af en haj. Gæsten døde af sine kvæstelser på et lokalt hospital. Royal Caribbean yder støtte og assistance til gæstens pårørende i denne svære tid,« siger krydstogtrederiet i en erklæring til ABC News.