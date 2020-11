En kvindelig medarbejder i en gummiplantage i Thailand mistede torsdag livet. Under arbejdet med at tappe gummi fra træerne i en plantage i Bo Thong-distriktet øst for Chon Buri sammen med sin mand blev hun trampet ihjel af en vild elefant.

Den 54-årige Turian Suwanchao og hendes mand, Tian Thongyaem på 56 år, var ved at tappe og indsamle gummi ved tretiden torsdag nat. Arbejdet i de thailandske gummiplantager foregår normalt om natten.

Omkring klokken fire kom en panikslagen Tian styrtende ud af plantagen. Han fortalte plantageejeren, Somjit Haphol, at hans kone var blevet trampet ned af en vild elefant. Det skriver Bangkok Post.

Somjit Haphol sagde, at han og andre beboere i landsbyen havde set en stor elefant gå over vejen til plantagen.

De gik ind blandt træerne og fandt Turian Suwanchao liggende død på jorden. Landsbybeboerne ventede der, til politiet og redningsfolk ankom til stedet.

Distriktschefen i Bo Thong udtaler, at kvinden er den tredje person, som er blevet dræbt af en elefant i området inden for de seneste to måneder.

Distriktschefen bad myndighederne sørge for, at elefanten bliver skudt. Folk skal kunne gå rundt uden at være bange for at blive angrebet af elefanter, udtalte han.

Myndighederne vil sørge for hjælp til den døde kvindes familie.