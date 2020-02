Antallet af skønhedsoperationer stiger på verdensplan, men det er ikke uden risiko at få foretaget indgrebene.

En tragisk nyhed om et dødsfald af en blot 31-årig kvinde fra Storbritannien står til vidne om dette.

Det skriver news.com.

Den 31-årige kvinde er død efter at have rejst til Istanbul, Tyrkiet, for at få foretaget et såkaldt brazilian butt lift, som er et numseløft.

Her tager man fedt fra dele af kroppen, typisk maveregionen, og indfører det i ballerne.

Kvinden rejste til Tyrkiet 19. november for at få foretaget indgrebet på Medican Hanedat Hospital, men døde under operationen. Dødsårsagen skyldes - ifølge mediet - at der under operationen opstod en blokering i en arterie i kvindens lunger.

Hendes forlovede skrev en kærlighedserklæring til hende på Valentinsdag, hvor han delte sorgen over tabet af den 31-årige.

‘Det eneste, jeg vil have, er, at vi kan være sammen igen. At kunne sætte forlovelsesringen på din finger, og at du kan planlægge vores bryllup med din mor og søster. Jeg vil elske dig til den dag, jeg ikke er her mere’.