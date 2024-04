Den 53-årige kvinde fik det dårligt lige efter, at hun havde indtaget sin drink.

Og det gik helt galt.

For ifølge 9 News døde den australske kvinde kort efter på kurstedet uden for Melbourne, i den lille by Clunes.

Den tragiske ulykke fandt sted lige før midnat lørdag aften, og undersøgelser skal nu vise, hvad der præcist var i den pågældende drink.

Politiet har meldt ud, at der kan være tale om svampe af en art, der blev serveret på det »alternative og holistiske kursted«.

Yderligere to personer blev som kvinden dårlige nærmest samtidig efter også at have serveret drinks.

De blev begge hurtigt indlagt på hospitaler i nærheden. Siden er de igen blevet udskrevet.

Alle behandlinger og lignende er siden blevet aflyst ved kurstedet.