To biler stødte sammen, da en kvindes bil løb tør for strøm midt på en motorvej i Norge i januar.

En 48-årig kvinde er blevet dømt til at betale 12.000 norske kroner for uagtsomhed, efter at hendes elbil løb tør for strøm på E18 ved Bærum i Norge.

Episoden udspillede sig i januar, skriver lokalavisen Budstikka ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Da elbilen gik i stå, måtte bilerne bag kvinden bremse pludseligt op, og det resulterede blandt andet i, at en bil kørte ind i en anden.

Desuden måtte flere andre bilister handle hurtigt og manøvrere uden om de andre for at undgå at kollidere.

Da politiet ankom til stedet, fratog de kvinden hendes kørekort, men den 48-årige mente ikke, at hun havde gjort noget forkert og ville ikke betale en bøde. Dermed endte sagen i retten.

Kvinden mente, at der var 25 procent strøm tilbage, da hun gik i stå, og at elbilen ikke havde advaret om, at den var ved at løbe tør for strøm.

Den forklaring godtog tingsrettsdommer Bente Løvik dog ikke.

- To politibetjente har forklaret, at alle advarselslamper viste, at batteriet var tomt. De blinkede i bilens dashboard, skriver retten i en pressemeddelelse.

- Hun (kvinden, red.) tog enten en bevidst risiko ved at fortsætte, og ellers manglede hun kendskab til bilens instrumenter og advarselslamper, lyder det videre i dommen.

Kvinden måtte desuden betale 3000 norske kroner for de omkostninger, der var forbundet med retssagen. Hun ender med at betale 15.000 norske kroner i alt.

/ritzau/