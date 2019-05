Den sidste af to kvinder, der var tiltalt for giftdrab på Kim Jong-nam, er fredag blevet løsladt i Malaysia.

En kvinde, der er dømt for angreb på den nordkoreanske leder Kim Jong-uns halvbror i en lufthavn i Malaysia, er fredag blevet løsladt.

Det oplyser de malaysiske myndigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 30-årige Doan Thi Houng fra Vietnam var oprindelig tiltalt for drab på den nordkoreanske leders halvbror, Kim Jong-nam, hvormed hun risikerede dødsstraf.

I april blev hun dog tilbudt en mildere tiltale om at have forårsaget skade mod Kim Jong-nam på den betingelse, at hun erklærede sig skyldig. Det gjorde hun og fik tre års fængsel.

Kvinden havde dog allerede siddet varetægtsfængslet i to år. På grund af reglerne for afsoning i Malaysia, var det ventet, at hun ville kunne gå fri i begyndelsen af maj.

Hendes løsladelse vil højst sandsynligt afslutte sagen, skriver nyhedsbureauet AP.

Den 11. marts blev en anden kvinde højst overraskende løsladt i sagen.

Kvinden, Siti Aishah, var også anklaget for at have smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansigt i lufthavnen i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, den 13. februar i 2017.

Kim Jong-nam døde af giften 20 minutter senere, og begge kvinder blev anholdt i de efterfølgende dage.

Under retssagen, der blev indledt i oktober 2017, nægtede de sig skyldige i drab.

Forsvarsadvokaterne har forklaret, at kvinderne troede, at de medvirkede i et tv-program, da de smurte væske i Kims ansigt.

Anklagemyndigheden har omvendt hævdet, at kvinderne må have haft kendskab til den ekstremt farlige gift, som de håndterede.

Mistanken har i høj grad dog også kredset om fire nordkoreanske mænd, som angiveligt hyrede de to kvinder.

De fire mænd nåede alle at forlade Malaysia i timerne efter drabet.

Kim Jong-nam var ældste søn af Nordkoreas afdøde leder Kim Jong-il. Han blev tidligere opfattet som arving til det politiske dynasti, der har styret landet siden dets grundlæggelse i 1948.

Men i 2001 blev Kim Jong-nam skubbet ud på et sidespor, efter at han forsøgte at slippe ind i Japan på falsk pas.

Han opholdt sig derefter næsten kun i udlandet, hvorfra han kritiserede det nordkoreanske styre.

