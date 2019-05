En 36-årig kvinde ved navn Tiffany Moss fra staten Georgia i USA kan meget vel blive den tredje kvinde i statens historie, som bliver henrettet.

Det står klart, efter hun onsdag blev dømt til døden for en forbrydelse, som har rystet USA.

Tiffany Moss stod anklaget for at have sultet sin 10-årige steddatter, Emani Moss, ihjel. Det blev hun fundet skyldig i. Hun var stille og udtryksløs, da dommen blev afsagt, skriver NBC News.

Den unge pige blevet fundet i en skraldespand i 2013. Pigens far, Eman Moss, fortalte til at starte med politiet, at pigen var død af at indtage kemikalier, og at han havde forsøgt at kremere hende.

Men en obduktion viste hurtigt, at det ikke var korrekt.

Pigen var død af sult. Faren forklarede herefter, at han var kommet hjem en aften og fundet sin datter livløs. Han havde forsøgt at genoplive hende, og da det ikke virkede, fik han besked på at brænde den lille pige af Tiffany Moss.

Han fik dårlig samvittighed og endte med at kontakte politiet.

Faren blev idømt livsvarigt fængsel for sin rolle i drabet i 2015.

Så let slipper Tiffany Moss ikke. Lige nu står hun til at blive henrettet mellem den 7. og 14. juni. Det er dog tvivlsomt, at det sker i juni, da der sker en automatisk appel i sager med dødsstraf.

Tiffany Moss nægtede at lade sig repræsentere af en advokat under sagen.

Hun præsenterede ikke noget forsvar af sig selv og krydsforhørte ikke nogle af vidnerne.

Under domsafsigelsen fortrak Tiffany Moss ikke en mine. Der er dog udpeget juridiske bistand til Tiffany Moss, og det var en af de medarbejdere, der efter domsasigelsen kraftigt antydede, at dødsstraffen vil blive appeleret.