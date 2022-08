Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rejsen var begyndelsen på et nyt liv for familien Rhodes.

I 15 år havde ægteparret Helen og Simon Rhodes været bosat i Hong Kong, men nu var de steget ombord på et oversøisk fly sammen med deres to børn og sat kursen mod hjemstaven i Storbritannien.

De havde ikke set familie og venner på de britiske øer, siden før coronapandemien ramte.

Nu glædede hun sig til gensynet, og til at begynde et nyt kapitel i familiens liv.

Desværre endte turen med at blive Helen Rhodes sidste.

I helt bogstavelig forstand.

Få timer efter take off sad hun nemlig livløs og 'ukontaktbar' i flysædet, skriver avisen The Independent.

Først troede ægtemanden, at hun sov, men da det ikke var muligt at vække hende, stod det klart, at noget var helt galt.

Selvom besætningen ombord gjorde alt, hvad de kunne for at genoplive hende, stod hendes liv ikke til at redde.

»Det hele skete for øjnene af hendes børn,« skriver vennen Jayne Jeje på den GoFundMe-side, der nu forsøger at rejse penge til begravelsen.

De følgende otte time sad den døde kvinde i sit flysæde i »en åndeløs søvn.«

»Selvom det var ekstremt traumatiserende for familien, så havde de alle god tid til at fortælle hende det, de havde behov for,« skriver Jayne Jeje videre.

Da flyet endelig landede i Frankfurt, blev hendes lig i Tyskland, mens resten af familien rejste videre til Storbritannien.

»De er knuste,« lyder det på GoFundMe.

Der er ingen oplysninger om, hvad dødsårsagen er.