En kvinde er afgået ved døden, efter at hun faldt over bord fra et krydstogtskib i Skagerrak fredag.

Det bekræfter vagthavende ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, til B.T.

Kvinden er ikke endeligt identificeret og er efter ulykken fløjet til Aalborg Universitetshospital.

Den forulykkede kvinde er fra Tyskland.

Nordjyllands Politi samarbejder nu med Tyskland om identificeringen af kvinden.

»Vi har fat i de tyske myndigheder og samarbejder med dem om underretninger,« siger Jess Falberg.

Kvinden faldt over bord fra krydstogtsskibet MSC 'Meraviglia', der var på vej fra Flåm i Norge til Kiel i Tyskland.

Den forulykkede kvinde faldt over bord midt ude i Skagerrak mellem Danmark og Norge.

Klokken 14.44 fandt helikopteren den forulykkede kvinde.

På det tidspunkt havde hun befundet sig to timer i vandet, der ifølge NRK er omkring 12 grader varmt.

14.45 var kvinden om bord i den danske redningshelikopter, hvor hun blev givet livreddende førstehjælp.

