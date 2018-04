Et fly har nødlandet i Philadelphia efter at et vindue splintredes, da det blev ramt af del fra flyets motor.

New York. Et fly fra Southwest Airlines har måttet nødlande i Philadelphia i Pennsylvania, USA, efter et voldsomt fald i kabinens lufttryk.

Trykket faldt, da et stykke af flymaskinens ene motor faldt af og ramte et vindue, der smadredes. Det fortæller passagerer og flytrafikkontrollører til det amerikanske medie NBC.

En passagers svigerfar, der har fået oplysninger fra sin datter, fortæller, at lufttrykket i flyet faldt så voldsomt, at en kvindelig passager næsten blev suget ud af det smadrede vindue.

- En passager, en kvinde, var delvist ... hun var suget ud, ud af flyet ... hun blev hevet ind af andre passagerer, siger han i et telefoninterview med NBC10.

Flyet nødlandede i Philadelphias internationale lufthavn omkring klokken 11.30 lokalt tid.

Det var fløjet fra LaGuardia lufthavn i New York med 149 mennesker om bord.

Nødlandingen foregik sikkert, og kun kvinden, der delvist blev suget ud af flyet, er blevet overført til et hospital.

Problemet med flyets ene motor skete, kort efter at flyet var fløjet afsted.

Southwest Airlines har udsendt en meddelelse om, at man arbejder på at få information om ulykken.

/ritzau/