En køreskole sluttede, inden eleven overhovedet kom ud på vejen.

En køreprøve endte langt fra som planlagt for en teenager fra Minnesota i USA.

Den 17-årige uidentificerede unge kvinde endte med at pløje ind i en bygning under sin køreprøve. Det fortæller det lokale politi i Buffalo i Minnesota, ifølge lokalavisen Star Tribune.

Uheldet indtraf, da hun skulle til at begynde køreprøven og ville køre ud på vejen. Hun troede, at hun satte bilen i bakgear, og satte derefter foden ned.

Men det var ikke bakgearet, og da hun trådte på speederen accelerede hun den store, sølvgrå Chevy Equinox op over kantstenen og direkte ind i køreskolen.

Den 60-årige kvinde, der stod for køreprøven, blev sendt på hospitalet med mindre skader. Den 17-årige slap uskadt. Ingen andre kom til noget til.

Politiet oplyser, at der kom 'betydelige skader på bilen og bygningen', men at man ikke vil sigte den unge kvinde for noget.