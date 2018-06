290 millioner kroner.

Så meget får den 53-årige amerikaner Marion Hedges i erstatning for, at hun var tæt på at blive dræbt af en indkøbsvogn, som nogle teenagere kastede ud fra en vejbro. Det afgjorde en domstol i New York fredag, skriver New York Post, der beretter, at hun rystede, da afgørelsen blev læst op - men hun fældede ikke en tåre. En af konsekvenserne ved den hjerneskade, hun har pådraget sig, er nemlig, at hun ikke er i stand til at græde.

»Det har været en lang, lang vej,« sagde hun i retten.

Det var en søndag eftermiddag tilbage i 2011, at Marion Hedges og hendes søn var i stormagasinet Target i den østlige del af Harlem for at købe slik til Halloween. Foran centret, butikken ligger i, kaster nogle teenagere en indkøbsvogn ned fra en vejbro, der rammer hende og slår hende til jorden.

Teenagerne, der stod bag, 13-årige Jeovanni Rosario og 12-årige Raymond Hernandez, er idømt anbringelse på en institution for unge kriminelle. Men hvad der er nok så opsigtsvækkende, så bebrejder Marion Hedges dem ikke.

»Jeg vil gerne bruge pengene på noget, der kan hjælpe børn i Harlem. Jeg vil gerne sørge for, at Harlem-børnene har noget andet at lave end at kaste indkøbsvogne efter folk en kedelig søndag eftermiddag,« sagde hun og høstede ros fra dommeren, Carmen St. George

»Jeg tror, du har vist os alle, hvordan man lever med modgang.«

Familien Hedges sagsøgte i 2011 Target, der er USA's næststørste stormagasinkæde, for skødesløshed, fordi den ifølge familien ignorerede tidligere ulykker med børn, der leger med indkøbsvogne. Den sag endte med et forlig med et ukendt beløb til familien.

Domstolen slog fast, at teenagerne er 10 procent ansvarlige for Hedges' skader - mens 65 procent af skylden blev lagt på det butikscenter, Target-butikken ligger i og de sidste 25 procent på sikkerhedsfirmaet. De planlægger alle at anke dommen.