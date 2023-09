En skæbnedag i september blev Angel Lynns liv ændret for altid.

Midt på gaden blev den gang 19-årige kidnappet af sin daværende kæreste ​​Chay Bowskill i Rothley efter et skænderi. Hun blev ført ind i en varevogn, som kørte fra stedet.

Hun blev senere fundet liggende alvorligt kvæstet i kørebanen på A6 nær Loughborough, oplyser Leicestershires politi ifølge Sky News.



Her blev hun efterladt lam og hjerneskadet i vejkanten, da hun formåede at flygtede ud af en varevogn, der kørte lige under 100 kilometer i timen.

Angel Lynns mor Nikki Lynn fortalte ITV's Good Morning Britain, hendes datter sagde 'mor' for første gang i tre år under et nyligt hospitalsbesøg.

Det kommer efter nyheden om, at hun havde stået op for første gang, kom i maj.

Angel Lynn skal overvåges 24 timer i døgnet Foto: Foto: Privat

I januar 2022 blev Bowskill, dengang 20 år gammel, fængslet i syv og et halvt år efter at være blevet dømt for kidnapning, tvang og kontrollerende adfærd og fordrejning af sandheden efter en retssag i Leicester Crown. Ret.

I marts sidste år fik Bowskill sin straf forhøjet til 12 år, og dommeren afgjorde, at han skulle afsone mindst to tredjedele af den straf.

Bowskills medskyldig, Rocco Sansome, blev også fundet skyldig i kidnapning og idømt 21 måneders fængsel. Hans dom blev ikke ændret af appelrettens dommere.