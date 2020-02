En 49-årig kvinde er blevet holdt som sexslave af en 56-årig mand, Matias Salazar, i tre årtier i Venezuela.

Matias Salazar er nu tiltalt for overfald, slaveri og psykologisk vold mod kvinden.

Det skriver The Independent.

Ifølge anklagemyndigheden skal han have manipuleret og narret kvinden, da hun var teenager til at forlade sit hjem.

Efterfølgende har manden taget hende til fange og holdt hende indespærret i 31 år, hvor kvinden, ifølge The Independent, ikke engang skulle have haft adgang til et vindue. Men derimod kun en radio og et tv, der gav hende en idé om, hvad der foregik i omverdenen.

Når det kommer til påklædning, skulle kvinden have haft adgang til tre kjoler og et par gamle sko.

Men det mareridt, som kvinden har været igennem, er slut nu.

Efter at have opholdt sig i tre årtier i mørket, lykkedes det kvinden at flygte 24. januar i år.

Matias Salazar er blevet arresteret i byen Maracay i Venezuela, og det er også her, kvinden er blevet holdt fanget og brugt som sexslave.

Salazar skulle have glemt et sæt nøgler i lejligheden, som gjorde det muligt for kvinden at flygte. Hun søgte hjælp i et krisecenter, og han blev arresteret kort tid efter.

Den 56-årige er nu i politiets varetægt og hans forsvarer, Jose Briceno, siger, at manden hævder, at han er uskyldig.

Naboerne til manden fortæller, at han i årevis har boet sammen med en kvinde og en datter på den anden side af gaden, og at han blev opfattet som en sød og rar mand.