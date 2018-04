I 1981 blev liget af en kvinde fundet i en vejkant på Greenlee Road i delstaten Ohio, og først nu - 37 år senere - har politiet fået et afgørende gennembrud i sagen.

Kvinden blev dengang fundet iført en skindjakke, og hun har siden fået tilnavnet 'Buckskin Girl', da det ikke var muligt at identificere hende. Lige indtil nu.

Onsdag udsendte politiet i Troy, Ohio en pressemeddelelse, hvor man kunne fortælle, at det efter utallige års arbejde endelig er lykkedes at identificere den rødhårede kvinde.

'I dag kan vi annoncere, at Marcia L. King fra Arkansas er blevet identificeret som værende den ukendte kvinde, der blev kendt som Buckskin Girl,' skriver sheriffen i Miami County, Dave Duchak, i pressemeddelelsen.

Marcia L. King var blot 21 år, da hun blev fundet død på Greenlee Road, og senere undersøgelser viste, at hun var blevet kvalt og tæsket ihjel. Der er aldrig blevet anholdt nogen gerningsmand i sagen.

Trods det manglende gennembrud i sagen tilbage i 1981, har politiet holdt en mand på sagen, og som årene gik og DNA-teknologi vandt frem, har man løbende indført den førhen ukendte kvindes DNA i politiets databaser.

I 2016 frigav det Nationale Center for forsvundne- og udnyttede børn en digital rekonstruktion af 'Bucksin Girls' ansigt, men uden at det gav resultater.

Banebrydende DNA-arbejde

Det skulle vise sig at være en kombination af DNA og slægtsarbejde, der førte til identifikationen af kvinden. Det skete med hjælp fra non-profit organisationen 'DNA Doe Project', der blev grundlagt i 2017, og som udover DNA også bruger slægtsforskning i deres arbejdsmetode.

Man har således brugt den DNA fra Marcia L. King, man havde gemt siden 1981, og som efterfølgende er blevet behandlet med det, politiet kalder 'avancerede DNA-teknikker' og siden uploadet til en slægtsforskningsdatabase. Det lykkedes på den måde at finde en slægtning til offeret, og efter vedkommende gav en DNA-prøve, kunne man konstatere et match, skriver CBS News.

Sagen om den ukendte kvinde fundet på Greenlee Road var en af de første, som det nystartede DNA Doe Project har taget på sig, og deres arbejde har altså vist sig at give pote.

»Det her er virkelig revolutionerende og banebrydende arbejde,« sagde Elizabeth Murray, retsmedicinsk antropolog på Mount St. Joseph University i Cincinnati, som har arbejdet på mere end 30 uopklarede drabssager i Ohio på et pressemøde ifølge CBS News. Det var hende som i sin tid tilbød DNA Doe Project at hjælpe med sagen, efter hun mødte dem på en konference.

Beholdt sit telefonnummer i 37 år

Sherif Steve Lord fortæller, at familien til Marcia L. King aldrig har opgivet håbet i alle de godt 37 år, der er gået, siden deres datter forsvandt. Marcia L. Kings mor har derfor beholdt det samme telefonnummer og er blevet boende på sin adresse i håbet om, at hendes datter ville vende hjem.

»De håbede, at Marcia ville komme hjem, men de har nu fundet ud af, at det ikke sker,« sagde sherif Steve Lord fra Miami County politi på et pressemøde torsdag.

Politiet vil nu fortsætte jagten på den eller de gerningsmænd, der står bag mordet på den 21-årige kvinde.