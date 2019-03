En norsk politibetjent fik sig noget af en overraskelse, da han i starten af februar rykkede ud til et mistænkeligt dødsfald.

Da han ankom til sygehuset, rørte liget nemlig pludselig på sig.

Ifølge Norsk TV 2 havde sygehuspersonalet været lidt for hurtigt til at erklære patienten død.

For død var hun ikke.

Sagen startede 19. februar, hvor alarmcentralen i Molde modtog et 112-opkald angående en kvinde, der var blevet fundet livløs i en snedynge.

Ifølge mediet blev kvinden fragtet til sygehuset i Molde, hvor hun blev erklæret død.

Som det er rutine i sager som disse, blev dødsfaldet meldt til politiet.

Elin Drønnen, der er politiinspektør i den politikreds, som modtog anmeldelsen, fortæller TV 2 Norge, at det ved sådanne anmeldelser er politiets opgave at finde ud af, om der er sket noget strafbart. Derfor igangsatte politiet en efterforskning af sagen.

Kvinden blev erklæret død på sygehuset i Molde. Foto: Google Maps Vis mere Kvinden blev erklæret død på sygehuset i Molde. Foto: Google Maps

Grundet tavhedspligt i det norske sygehusvæsen vides det ikke med sikkerhed, præcis hvad der skete på Molde sygehus den dag.

Kilder, som norsk mediet har været i kontakt med, fortæller dog, at politibetjenten, der ankom til sygehuset for at se liget, fik sig en alvorlig overraskelse.

Pludselig begyndte patienten, der angiveligt var død, nemlig at røre på sig.

Politibetjenten kontaktede sygehuspersonalet, der påbegyndte genoplivning af kvinden – som vel at mærke er i live den dag i dag.

Norsk TV 2 har været i kontakt med den pågældende politibetjent, der dog ikke ønsker at udtale sig om episoden.

Klart står det dog, at kvinden i hvert fald ikke var død.

»Det viste sig, at personen alligevel ikke var død. Derfor har vi naturligvis heller ikke nogen pågående efterforskning af et mistænkeligt dødsfald i denne sag,« bekræfter Elin Drønnen over for mediet.

Politiet ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere.