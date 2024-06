»Det er en meget usædvanlig sag,« lød det fra en politiinspektør under et pressemøde, som blev afholdt mandag:

»Jeg har arbejdet med det her i 31 år, og det er aldrig kommet så vidt før.«

Sagen, som politiinspektør Ben Houchin fra Lancaster County Sheriff's Office i den amerikanske delstat Nebraska omtaler, udspillede sig tidligere på dagen på et plejehjem.

Der blev en ældre kvinde – identificeret som Constance Glantz – erklæret død i en alder af 74 år.

Men to timer senere opdagede ansatte fra en bedemandsforretning noget mildest talt overraskende:

Kvinden var ikke død. Hun trak stadig vejret.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder NBC News og ABC News.

Den ældre kvinde havde været indlagt på hospice på plejecenteret beliggende i Waverly, der er en forstad til byen Lincoln, da hun klokken 09.44 mandag formiddag lokal tid blev erklæret død.

Derefter blev hun kørt til begravelsesforretningen, hvor medarbejderne omkring klokken 11.43 ringede til 911 – det amerikanske 112 – og fortalte, at man havde været ved at lægge Constance Glantz på et bord for at starte hele processen, da en medarbejder bemærkede, at kvinden endnu trak vejret.

De ansatte begyndte derefter at give kvinden førstehjælp, før hun i al hast blev fragtet til det lokale hospital, hvor hun blev indlagt.

Og fortsat meldes at være i live.

Kvindens familie er ifølge politiinspektør Ben Houchin gjort bekendt med sagen.

»Jeg er sikker på, at plejehjemmet og alle andre vil se på, hvad der er sket, og jeg er sikker på, at de vil se på, om der skal laves nye protokoller, eller om de alle er blevet fulgt,« sagde Ben Houchin på mandagens pressemøde om sagen.

Ifølge politiet er der indtil videre ikke noget, der tyder på, at plejehjemmet handlede med ond vilje, da de erklærede Glantz død.

»På nuværende tidspunkt har vi ikke været i stand til at finde nogen kriminel hensigt fra plejehjemmets side, men efterforskningen er i gang,« sagde politiinspektøren ifølge NBC News mandag.

Selvom det hører til de absolutte sjældenheder, er det set før, at folk, der er blevet erklæret døde, senere er blevet fundet i live.

Det skete ifølge The Washington Post blandt andet sidste år i delstaten Iowa, hvor en kvinde, som var blevet erklæret død og lagt i en ligpose, senere vågnede op i en begravelsesforretning.

Hendes hospice fik dengang en bøde på 10.000 dollar for fejlagtigt at have erklæret hende død.