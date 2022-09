Lyt til artiklen

De er tvunget til at tage sagen i egen hånd. Således røvede en libanesisk kvinde en bank i hovedstaden Beirut onsdag.

Hun forlod banken med tusinder af dollar, som hun skulle bruge på hospitalsbehandlinger for sin syge søster.

Episoden var blot den sidste i en række af libanesiske bankkunder, hvis opsparing er blevet devalueret og fanget i bankerne i næsten tre år. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Sali Hafiz livestreamede en video af sit besøg i banken. Der kunne man høre, at hun skreg til de ansatte om at frigive en sum penge, mens adgangen til banken blev lukket.

Der er sprøjtet graffiti på bankens facade i Beirut. Foto: ANWAR AMRO

»Jeg er Sali Hafiz, og jeg er kommet her i dag for at hente indbetalingerne fra min søster, som er ved at dø på hospitalet,« sagde hun i videoen.

»Jeg kom her hverken for at dræbe nogen, eller for at starte en ildebrand. Jeg kom for at kræve min ret.«

Kvinden er blevet en folkehelt på de sociale medier i Libanon, hvor mange desperat forsøger at få fingre i deres opsparing.

Og de er rasende på bankerne, som de mener er i gang med en korrupt karteldannelse.

Røverne var forsvundet fra banken, da sikkerhedsfolkene nåede frem. Foto: ANWAR AMRO

En anden kvinde optrådte på videoen, og hun hævdede, at de havde sikret sig mere end 13.000 amerikanske dollar. En mand, der stod ved siden af hende, bar på hvad der lignede stakke af sedler.

En korrespondent for nyhedsbureauet AFP var til stede, og han siger at brændstof blev hældt ind i banken under begivenheden.

En pistol blev senere fundet på gulvet, men det er stadig uvist, om den er rigtig.

Det lykkedes for Hafiz og hendes håndlangere at undslippe gennem et smadret vindue, inden yderligere sikkerhedspersonale kom til stede.

En pistol blev fundet under røveriet. Det er dog ikke sikkert, at pistolen er en rigtig pistol. Foto: ANWAR AMRO

Hele røveriet varede under en time.

Libanon har oplevet den værste økonomiske krise siden 2019. Den lokale møntfod har mistet 90 procent af sin værdi – og fattigdommen og arbejdsløsheden er gået i vejret med raketfart.