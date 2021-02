Forestil dig dette scenarie.

Du er på udflugt i Alaskas vilde natur med din bror og hans kæreste. I sover i et telt og tidligt på aftenen begynder i at stege nogle pølser over den åbne ild på bålpladsen. Du skal tisse og sætter dig ind på det primitive toilet i et skur.

Pludselig mærker du noget under dig fra hullet i træbrættet.

Det skete for Shannon Stevens.

»Jeg satte mig ned på toilettet og i samme øjeblik bider noget mig i bagdelen,« fortæller hun til nyhedsbureauet AP ifølge BBC.

Shannon Stevens skriger med det samme for at få hjælp fra sin bror, Erik, som kommer løbende med en fakkel. Hun peger skræmt på toilettet.

»Lige ved kanten af toiletbrættet var der et kanelfarvet bjørneansigt,« fortæller han.

Det, som pludselig angreb Shannon nede fra toilettets mørke, er intet mindre end en bjørn, der enten med bid eller klo strejfede hende.

Søskendeparret løber hurtigt væk og søger tilflugt i deres telt indtil næste dag. I nogenlunde sikkerhed får Shannon behandlet sit sår på bagdelen med en førstehjælpskasse. Næste morgen kan de se, at der er tydelig bjørnespor ved bålpladsen og udhuset med toilettet.

Ifølge biologen Carl Koch, som har talt med KTOO News, har der været tale om en sortbjørn, der kan veje op til 150 kilo.

»Hun er formentlig den eneste person, som det er sket for,« siger han og kalder det for en 'meget usædvanlig' situation.

Shannon Stevens slap med et mindre sår, men det er ikke mere end fire år siden, at en mand blev dræbt af en sortbjørn i Alaska under et motionsløb.