Det fik fatale konsekvenser for en ældre kvinde, da to hunde løb ind i hendes baghave fredag eftermiddag.

Kvinden, der er i 80'erne og som boede i en lille by et stykke uden for Birmingham i England, blev fundet dræbt af politiet fredag.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Sun.

Billeder fra stedet viser desuden, at politiet og redningsfolk var mødt talstærkt op i villakvarteret, hvor angrebet fandt sted.

A woman has died after being attacked by escaped dogs in Rowley Regis this afternoon (2 April).



We were alerted to an elderly woman being found with serious injuries in a rear garden in Boundary Avenue at around 3.20pm.



Da politiet fandt hende, havde hun adskillige bidsår på kroppen og hendes liv stod ikke til at redde. Om det decideret er bidsårene, der er skyld i hendes død, skal dog først undersøges ved en obduktion.

Det fremgår heller ikke, hvem ejermanden er til de to hunde, men britiske medier rapporterer, at en 43-årig mand er anholdt i sagen. Manden er nu varetægsfængslet og skal afhøres.

»Det står klart, at to hunde – som ikke tilhørte kvinden, der var i 80'erne – havde formået at finde ind i hendes have og hun blev angrebet,« skriver West Midlands Politi i en pressemeddelelse.

De to hunde er efterfølgende blevet bedøvet og skal nu undersøges nærmere. Blandt andet skal det kortlægges hvilken race, de tilhører.