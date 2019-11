En kvinde fra den amerikanske stat, Michigan, påstår, at hun er en varulv. Hun har i hvert faldt bidt en anden kvindes øre af i et uhyggeligt angreb.

Hun er blevet tiltalt for angrebet, der fandt sted 17. september i år. Det skriver torontosun.com.

Den 44-årige Allison Thompson Weaver fortalte betjentene, at hun havde sex med en dame på 48 år - og hun spillede rollen som vampyr.

Da politiet mødte op i lejligheden, fandt de begge kvinder delvist nøgne og smurt ind i blod.

Offeret havde også rivemærker, knubs og punkteringssår. Det skriver New York Post.

»Frøken Weaver fortalte mig, at de havde dyrket sex, som de begge var enige om. Offeret var vampyr, og hun selv var en ulv,« sagde politimanden, Shawn Hopkins, ved retten i denne uge.

Men offeret kunne fortælle en anden historie. Hun var faktisk faldet i søvn, før angrebet kom.

»Jeg husker, at hun strangulerede mig,« sagde hun.

»Det næste, jeg kan huske er, at jeg forsøgte på at komme væk. Og med ingen ændring i tonefaldet sagde hun: 'Desværre, men du bliver nødt til at dø i dag.'«

Ifølge politiet var Weaver under indflydelse af både narkotika og fuld, da det hele skete.

»Det er en af den slags sager, der kun kommer en af for en politimand,« sagde betjenten Jason Dalbec, som arbejdede med sagen.