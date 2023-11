For mange er det tid til at besøge forskellige julemarkeder – men i Sverige er et besøg for nylig gået helt galt.

En kvinde besvimede onsdag flere gange ved et julemarked i Huseby i den smålandske kommune Alvesta.

Det oplyser den svenske radio P4 Kronborg.

Forinden havde kvinden spist en pølse, som havde en af verdens stærkeste chilier som ingrediens, fortæller de på radiokanalen.

Efterfølgende at have indtaget pølsen følte kvinden sig syg og besvimede flere gange, før hun kom til sig selv igen.

Politiet er angiveligt underrettet og har modtaget en anmeldelse om legemsbeskadigelse, skriver mediet.