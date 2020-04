Maatje Benassi er mor til to, amerikansk statsborger, og så er hun blevet en af hovedpersonerne i flere konspirationsteoretikeres samtaler om, hvordan coronavirus-pandemien opstod.

De mener, at hun med vilje har bragt virussen fra USA til Kina med det formål at sætte en pandemi i gang.

Konspirationsteoretikerne hævder nemlig, at coronavirussen er et biologisk våben, skriver CNN.

»Det er som at vågne op fra en dårlig drøm og træde ind i et mareridt dag efter dag,« siger hun.

Det hele begyndte i marts, da de første beskyldninger dukkede op på mediet YouTube, hvor alle kan dele og fremsøge diverse videoer.

Maatje Benassi arbejder i det amerikanske forsvar og deltog i en militærøvelse i byen Wuhan, hvor virussen som bekendt opstod, før den for alvor begyndte at sprede sig.

Videoerne har flere hundrede tusinde visninger og deles også flittigt på sociale medier i Kina.

De statsejede medier i Kina har også beskrevet videoerne.

Sådan ser nogle af videoerne om Maatje Benassi ud Foto: CNN Vis mere Sådan ser nogle af videoerne om Maatje Benassi ud Foto: CNN

I USA afviser man anklagerne om, at Maatje Benassi skulle have taget et biologisk våben i form af coronavirussen med til Wuhan for at sprede den.

Forsvarsminister Mark Esper har i den forbindelse offentliggjort en erklæring, hvor han kalder beskyldningerne 'latterlige og uansvarlige'.

Som følge af beskyldningerne har nogen delt Maatje Benassi og hendes mands adresse på internettet. De er også blevet bombarderet med beskeder på deres profiler på sociale medier, som de senere har valgt at lukke ned.

Desuden skriver CNN, at hverken hun eller manden har været - eller er - smittet med coronavirus.