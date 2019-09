Walt Disney World i Orlando, Florida, har bandlyst en amerikansk kvinde på livstid fra at besøge parken - på grund af et slagsmål om en cigaret.

Hun var ikke engang kommet ind i selve parken, da miseren brød ud.

Politiet påstår, at Ellen McMillion befandt sig på parkeringspladsen uden for parken i torsdags, da hun bad en taxichauffør om en cigaret.

Hun var tilsyneladende ikke klar over de nye retningslinjer, der trådte i kraft den 1. maj i år: Al rygning både i parken og på parkeringspladsen er forbudt.

Besøgende på vej ind i Walt Disney World i Orlando. Foto: ROBERT SULLIVAN Vis mere Besøgende på vej ind i Walt Disney World i Orlando. Foto: ROBERT SULLIVAN

Da taxichaufføren svarede, at han ikke røg, blev den 53-årige kvinde angiveligt aggressiv og forsøgte at stikke ham en lussing. Det skriver Fox13 News.

Kvinden forsøgte endnu engang at slå taxichaufføren, da en politibil i nærheden hørte balladen og ankom til scenen.

Parken havde allerede spottet McMillion, som så ret beruset ud og havde svært ved at stå på benene.

Politimanden fik McMillion til at sætte sig og bad om identifikation. Men det var kvinden ikke til sinds at give ham.

Seven Seas lagoon i Walt Disney World, Florida. Foto: ADREES LATIF Vis mere Seven Seas lagoon i Walt Disney World, Florida. Foto: ADREES LATIF

Hun smed sin taske på jorden, da hun blev bedt om at identificere sig, og hun nægtede at tale med betjentene, indtil hun fik en cigaret.

Oven i købet fortsatte hun med at bande ad sikkerhedsfolkene og politiet. Det mens chokerede forældre og små børn gik forbi.

Hun blev straks arresteret, og da politifolkene eskorterede hende til deres bil, forsøgte hun at flygte. Hun trak sig til siden og sparkede en politimand to gange på benet.

Det hele resulterede i en sigtelse for at være beruset offentligt. Og McMilllion fik en hilsen fra Walt Disney World: Du er bandlyst for evigt fra vores parker.

»Vi har ingen tolerance, når det gælder slagsmål,« sagde Disneys talskvinde Erica Ettori.