Menneskehandel med henblik på prostitution samt seksuelt misbrug af mindreårige.

Anklagerne er strømmet ned over milliardæren og finansmanden Jeffrey Epstein de seneste dage, og nu er der en kvinde, som deler sin frygtelige historie.

Det er den i dag 32-årige Jennifer Araoz, der har en personlig historie, som chokerer rigtig mange.

Hun fortæller til NBC News Today, at det hele startede tilbage i 2001, da hun var 14 år, hvor en kvinde kontaktede hende ude foran hendes skole.

Kvinden virkede rigtig flink, og efter lidt tid begyndte kvinden at tale om en rig mand, der boede lige i nærheden. Det endte angiveligt med en invitation hjem til Jeffrey Epstein.

De første par gange, Jennifer Araoz besøgte ham, var kvinden, som inviterede hende, en del af selskabet.

Her fortalte hun rigmanden om sine drømme om at blive skuespiller på Broadway, og det var hyggeligt selskab.

Men det ændrede sig efter sigende på det første besøg, hvor kvinden ikke var med. Jeffrey Epstein gav Jennifer Araoz en tur i lejligheden, og den tur sluttede i massagerummet.

Her blev hun angiveligt presset til at give milliardæren massage.

Det skete gentagne gange, men kravene fra Jeffrey Epstein blev større og større hver gang.

Ifølge Jennifer Araoz blev hun presset til at give milliardæren massage kun iført undertøj, hvorefter han har vendt sig rundt og onaneret, indtil han har fået udløsning.

Som betaling fik hun 300 dollars hver gang.

»Jeg var 14 år. Hvad helvede ved man, når man er så ung? Jeg var også bange for, at han ville blive sur, hvis jeg ikke gjorde, som han ville,« siger hun.

Men tingene blev værre endnu. I 2002 bad Jeffrey Epstein hende om at tage undertøjet af også og sætte sig oven på ham.

»Jeg sagde, at jeg ikke ville. Han tvang mig op på bordet, og jeg gjorde, hvad han sagde. Jeg var skræmt for livet og sagde: ‘Stop, vær sød at stoppe!’ Men det gjorde han ikke.«

Jeffrey Epsteins ansatte blev ifølge hende ved med at tage kontakt til Jennifer Araoz efter den dag, men hun vendte aldrig tilbage til rigmandens lejlighed.

»Han voldtog mig, og han vidste nøjagtig, hvad han lavede,« siger hun.

Jennifer Araoz siger i interviewet, at hun fortryder, at hun ikke stod frem tidligere. For hvis hun havde stået frem før, så kunne hun måske have stoppet ham fra at gøre det mod andre kvinder.

Hendes historie er bare et lille punkt i en meget stor sag mod Jeffrey Epstein. Ifølge anklagerne har han betalt flere mindreårige piger for at deltage i seksuelle handlinger.

Flere af hans ansatte var angiveligt også en del af sexhandlen. De har lavet aftaler på vegne af rigmanden.

‘Epstein rejste hyppigt fra New York til Palm Beach med privatfly, hvor en ansat eller medarbejder på forhånd ville forsikre om, at mindreårige ofre var tilgængelige til at mødes, når han ankom til Florida,’ står der i anklagen.

Man skriver også, at Jeffrey Epstein var klar over, at de var mindreårige, fordi han altid spurgte til deres alder.

Sagen mod milliardæren er nået helt ind i amerikansk politik. Han har nemlig tråde til både præsident Donald Trump og den tidligere præsident Bill Clinton.

Jeffrey Epsteins advokater har fået mulighed for at forholde sig til anklagerne til NBC News, men de har ikke vendt tilbage på gentagende henvendelse.

Han har tidligere nægtet sig skyldig i menneskehandel med henblik på prostitution samt seksuelt misbrug af mindreårige.