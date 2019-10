En kvindelig turist fra Taiwan blev 10. oktober anholdt af de filippinske myndigheder efter at have besøgt et populært rejsemål.

Anholdelsen skete, efter kvinden havde besøgt en strand på øen Boracay ca. 300 kilometer syd for hovedstaden Manila.

Det skriver filippinernes nationale nyhedsbureau.

Her havde hun ifølge det filippinske nyhedsbureau en bikini på, der var så lille, at den forbrød sig mod den filippinske kultur og tradition.

»Vi har vores egne kulturelle værdier som filippinere og asiatere. Det bør man være i stand til at respektere. Der er intet påklædningsreglement. Måske er det bare sund fornuft,« siger Natividad Bernadino, der er chef for Boracays rehabiliteringsforvaltning BIARMG, til nyhedsbureauet.

Kvinden forlod sit hotel om eftermiddagen iført bikinien, hvilket hun ifølge nyhedsbureauet blev frarådet af hotelpersonalet.

Kort efter anholdelsen blev kvinden løsladt igen, og hun blev tildelt en bøde på 2.500 filippinske pesos svarende til ca. 328 kr. for blufærdighedskrænkelse.

Forvaltningen BIARMG meddeler, at turister bør tage sig i agt for at opretholde det - de selv kalder for - en passende opførsel.