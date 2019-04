En kvinde formåede i weekenden at snyde sig gennem adskillige sikkerhedslag og snige sig ind på Donald Trumps feriested, Mar-a-Lago i Florida.

Kvinden var i besiddelse af to kinesiske pas samt fire mobiltelefoner, en bærbar computer og et USB-stik med skadelig software på, da hun blev anholdt.

Ifølge CNN og ABC News, der har fået indsigt i retsdokumenterne, løj kvinden over for sikkerhedsagenterne på stedet for at få adgang til den amerikanske præsidents feriested.

Ifølge retsdokumenterne ankom den 32-årige kvinde ved navn Yujing Zhang til Mar-a-Lago lørdag for at benytte sig af poolen.

Her kom hun op at diskutere med en ansat om, hvorvidt hun var et familiemedlem til et andet medlem af klubben, som havde samme efternavn. På gund af sprogbarrieren valgte sikkerhedspersonalet at give hende adgang til grunden.

Da kvinden først var kommet ind på Trumps luksushotel i Palm Beach, ændrede hun angiveligt sin historie og fortalte en receptionist, at hun var kommet for at deltage i en 'United Nations Chinese American Association'-begivenhed senere på aftenen.

Da receptionisten i den forbindelse opdagede, at Yujing Zhangs navn ikke stod på Mar-a-Lagos liste over folk med adgang til stedet, ringede hun til Secret Service, som arresterede hende på stedet.

Ifølge amerikanske medier fortalte hun efterfølgende Secret Service-agenterne, at hendes kinesiske ven 'Charles' havde sendt hende til resortet for at 'diskutere udenrigsøkonomien mellem Kina og USA' med et familiemedlem til Trump.

Donald Trump's feriested, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida. Foto: Kevin Lamarque Vis mere Donald Trump's feriested, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida. Foto: Kevin Lamarque

Anklagemyndigheden i Florida har nu sigtet Yujing Zhang for at lyve over for føderale agenter samt for den ulovlige indtrængen.

På trods af at kvinden opførte sig som om, hun ikke forstod engelsk, da hun ankom til Mar-a-Lago, står der i retsdokumenterne, at hun under afhøringerne med Sercret Service 'viste en detaljeret viden samt kundskaber til at kunne forstå og snakke det engelske sprog'.

Præsident Donald Trump befandt sig i øvrigt på feriestedet i selvsamme weekend, men var ifølge CNN ude at spille golf på sin nærliggende golfbane, da kvinden formåede at snyde sig ind på resortet.

ABC News har været i kontakt med Secret Service, som udtaler, at de stadig efterforsker sagen, mens Yujing Zhangs beskikkede forsvarer endnu ikke har udtalt sig i sagen.