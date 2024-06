Den britiske politiker fik en tvivlsom velkomst under besøg i Clacton i det sydøstlige England tirsdag.

Brexitpolitikeren Nigel Farage fik tirsdag eftermiddag smidt en milkshake i ansigtet under et besøg i Clacton-on-Sea i det sydøstlige England.

Det skriver aviserne The Independent og The Guardian.

På billeder fra stedet kan man se en ung kvinde, der slynger en væske fra et McDonald's-papkrus mod politikeren. Væsken rammer ham i ansigtet.

Nigel Farage annoncerede mandag, at han stiller op som kandidat til det kommende parlamentsvalg i Storbritannien.

Og tirsdag har han taget hul på sin valgkamp med et besøg i Clacton-on-Sea.

Inden han fik milkshake i ansigtet, havde han netop proklameret, at han bliver "en forbandet plage" i parlamentet i London, skriver The Independent.

Nigel Farage stiller op for partiet UK Reforms, som han netop er blevet politisk leder for. Han har ikke tidligere siddet i det britiske parlament.

Til gengæld var han medlem af EU-Parlamentet fra 1999 til 2020, hvor Storbritannien trådte ud af unionen.

Farage stod i spidsen for kampagnen, der op til afstemningen i 2016 forsøgte at overbevise briterne om, at Storbritannien skulle forlade EU.

Under besøget i Clacton-on-Sea var der flere i folkemængden, der råbte til Nigel Farage. "Vi elsker dig, Nigel", lød det blandt andet.

Der var dog også nogle, der var mødt op med et skilt med påskriften "Farage er ikke velkommen i Clacton". Skiltet førte til sammenstød mellem Nigel Farages støtter og hans modstandere, skriver The Independent.

Farage går efter vælgere på højrefløjen og ses som en trussel mod premierminister Rishi Sunak og Det Konservative Parti.

Mandag advarede Sunak om, at en stemme på Nigel Farage kun vil gavne modstanderne i Labour.

Underforstået tror Sunak, at stemmerne på Nigel Farage og hans parti er konservative stemmer, som går til spilde.

Det hænger sammen med valgsystemet i Storbritannien, hvor det i hver enkelt valgkreds kun er den kandidat, der får flest stemmer, der bliver valgt ind.

Stemmer på alle andre kandidater går tabt.

/ritzau/