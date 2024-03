Den 65-årige kvinde, der mandag barrikaderede sig selv inde i et hospital i byen Aachen i det vestlige Tyskland, er nu blevet overmandet.

Det oplyser politiet i Köln til det tyske nyhedsbureau dpa.

Kvinden gik ind på hospitalet mandag eftermiddag, oplyser politiet. Kort tid efter blev der observeret røg fra bygningen.

Den tyske avis Bild skriver, at kvinden tændte for pyroteknik inde på hospitalet. Politiet, brandvæsnet og repræsentanter fra hospitalet har afvist at kommentere den melding.

Politiet sendte specialstyrker til stedet, og lejligheder i området omkring hospitalet er blevet evakueret.

Det vides mandag aften ikke, om kvinden er bevæbnet, eller om hun har kontrol over personer inde på hospitalet.

Der er mandag aften et stort politiopbud ved hospitalet.

»Vi har ingen information om tilskadekomne,« siger en talskvinde fra politiet.

