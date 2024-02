Søndag eftermiddag opstod der dramatiske og paniske scener i en af USAs største kirker.

Det skete, netop som en gudstjeneste var startet, og der var mange mennesker i kirken.

Klokken 13.55 lokal tid åbnede 36-årige Genesse Ivonne Moreno pludselig ild inde i Lakewood-megakirken i Houston, Texas.

Med sin syvårige søn ved sin side.

Det skriver flere internationale medier, herunder BBC.

I mere end ti minutter var Moreno i ildkamp med sikkerhedsvagter inde i kirken – med frygtelige konsekvenser til følge.

Genesse Ivonne Moreno blev dræbt af skud ved 14.07-tiden, og også hendes søn kom alvorligt til skade.

Han blev ramt af skud i hovedet og kæmper nu for sit liv på hospitalet, lyder det fra politiet.

Hvem der affyrede skuddet, der ramte den lille dreng, er fortsat uvist.

En 57-årig mand blev ramt af et skud i hoften, men er siden blevet udskrevet fra hospitalet.

Under skyderiet blev kirkegængerne evakueret – selvom præsten Jorge Basave i første omgang fortsatte sin prædiken, der også blev vist online.

»Jeg var bekymret for, at min frygt ville smitte af,« sagde han efterfølgende.

Det er stadig uvist, hvorfor Genesse Ivonne Moreno begyndte at skyde løs inde i Lakewood-megakirken.

Under en pressekonference mandag oplyste politiet, at hun tidligere har kæmpet med mentale problemer og flere gange er blevet anholdt for overfald og besiddelse af våben eller stoffer.

Efterforskerne har en mistanke om, at en strid med eksmandens familie, hvoraf flere er jøder, kan være årsagen til skyderiet, idet der stod »Palæstina« på gerningskvindens riffel, ligesom der skulle være fundet antisemitiske tekster i hendes bolig.

Genesse Ivonne Morenos mor skulle ifølge lokale medier ofte gå til gudstjenester i Lakewood-megakirken, men om det har nogen forbindelse til skyderiet i kirken, er uvist.