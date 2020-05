»Politiet dræbte ham lige foran alle sammen. Han græd og sagde til dem, at han ikke kunne trække vejret. De dræbte den mand.«

Sådan lyder det fra en amerikansk kvinde ved navn Darnella Frazier, som mandag var vidne til en voldsom anholdelse af en afroamerikansk mand foran et supermarked i byen Minneapolis i USA.

Manden døde kort efter anholdelsen.

»Betjentene holdt ham nede ved halsen, mens han græd. De tog ham ikke seriøst,« fortæller Darnella Frazier, som filmede episoden og efterfølgende delte videoen på Facebook.

Den rystende video er siden gået viralt, og FBI er nu involveret og vil undersøge, om de pågældende betjente var for hårdhændet i forbindelse med anholdelsen.

Det skriver flere amerikanske medier - deriblandt Washington Post.

I videoen kan man se, hvordan en gruppe af mennesker står rundt om manden, der er i færd med at blive anholdt. Manden ligger på jorden, mens en betjent har placeret sit knæ på halsen/nakken af ham, således at mandens ansigtet bliver presset ned i asfalten.

Ifølge Darnella Frazer blev mandens ansigt presset så hårdt ned i jorden, at hans næse begyndte at bløde.

I den cirka ti minutter lange video kan man høre, hvordan tilfældige iagttagere bønfalder betjenten om at fjerne sit knæ fra manden, der et par minutter efter ser ud til at miste bevidstheden, mens han ligger ubevægelig på jorden med lukkede øjne.

»Han bevæger sig overhovedet ikke, så giv slip på hans nakke,« kan man høre et vidne råbe til betjenten i videoen, mens en anden person siger: 'Har du slået ham ihjel?'«

Senere i videoen kan man se den bevidstløse mand blive løftet op på en båre og ind i en ambulance.

Man kan derefter se vidner pege på betjentene og sige, at episoden vil 'hjemsøge dem resten af livet'.

Anholdelsen fandt sted mandag aften lokal tid. Ifølge Washington Post ankom politiet til stedet, fordi de var blevet tilkaldt som følge af en anmeldelse om forfalskning.

Da betjentene ankom, sad den mistænkte mand i en bil, og han nægtede - ifølge politiet - at lade sig anholde, hvorefter de måtte bruge magt for at give ham håndjern på.

Manden, der var i 40'erne, døde kort efter sin ankomst til hospitalet.

Byens borgmester, Jacob Frey, har på et pressemøde taget afstand til betjentenes opførsel, som han kalder 'forkert og unødvendig':

»At være sort skal ikke være lig en dødsstraf. Når man hører en person råbe om hjælp, skal man hjælpe. Betjenten fejlede den mest basale menneskelige logik. Den mand burde ikke være død.«

De involverede betjente blev i første omgang suspenderet, men de er i kølvandet på den massive omtale af videoen blevet fyret, oplyser borgmesteren ifølge Washington Post.

Der skal være tale om i alt fire betjente.

»Det er den rigtige beslutning,« udtaler borgmesteren.