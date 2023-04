Den 13-årige pige blev trukket så hårdt i håret, at hun faldt til jorden. Så begyndte andre børn at sparke hende.

Omkring 40 børn var vidner til overfaldet, men de greb ikke ind. I stedet gjorde mange af dem noget uhyggeligt og chokerende.

De tog deres mobiltelefoner frem. Og begyndte at filme.

I videoerne kan man ifølge Sky News høre flere børn huje og håne offeret. Meget tyder ifølge mediet på, at flere af børnene vidste, hvad der skulle foregå.

Overfaldet fandt sted lige udenfor en skole i den engelske by Rochdale kort før påske – og det er desværre ikke en enkeltstående hændelse.

Tværtimod er der tale om en uhyggelig trend, og nu slår offerets værge alarm.

»Et barn kommer til at miste livet på grund af denne galskab. Det sker over hele landet,« siger Billy, som er værge til den 13-årige pige, det gik ud over i Rochdale, til Sky News.

Efter alt at dømme var pigen et mere eller mindre tilfældigt offer.

For hensigten med overfaldet var sandsynligvis ikke specifikt at skade hende.

Nej, det skulle være selve optagelserne af overfaldet, der drev børnene – med henblik på at dele videoerne i private grupper på det sociale medie Snapchat efterfølgende. Her skulle videoerne give status og opmærksomhed ved at få andre brugere til at se dem og grine ad overfaldet på den 13-årige.

Ifølge den nationale mobbe-hjælpelinje i Storbritannien er der tale om et 'eskalerende problem', og eksperter kalder det over for Sky News en 'kvalmende', 'sygelig' og 'omsiggribende' trend, at børn overfalder jævnaldrende ved skoler med henblik på at filme det og dele videoerne på sociale medier.

Den 13-årige pige, det gik ud over i Rochdale, fik omfattende skader, mens jævnaldrende filmede overfaldet på hende.

»Jeg fik et blåt øje. Mit hoved gjorde ondt, hver eneste gang, jeg talte. Jeg kunne ikke grine på grund af smerten i mit hoved. Jeg kunne ikke bevæge min nakke. Min ryg var øm. Jeg har et ar på mit knæ, som åbnede sig,« siger pigen, som Sky News har valgt at anonymisere for at beskytte hende mod yderligere spot og hån på sociale medier.

Sagen er meldt til politiet, som nu efterforsker den.

Også Skolen i Rochdale har indledt en undersøgelse af omstændighederne bag overfaldet.