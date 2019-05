Valgkommissionen i Panama har tøvet med at udråbe en vinder, men venstrefløjskandidat fører.

Kvægfarmeren Laurentino "Nito" Cortizo har erklæret sejr ved præsidentvalget i Panama søndag.

Efter en uhyre tæt stemmeoptælling, hvor der længe har været mindre en to procentpoints forskel på de to topkandidater, mener den tidligere landbrugsminister, at han har trukket det længste strå.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med 93 procent af stemmerne optalt tidligt mandag morgen dansk tid står Cortizo i øjeblikket til at få 33 procent af stemmerne.

Hans nærmeste modstander, den konservative kandidat Rômulo Roux, står til at få knap 31 procent af stemmerne. Han har dog ikke erkendt nederlaget.

Cortizo er medlem af det socialdemokratiske parti PRD.

Panamas nationale valgkommission har hidtil nægtet at kåre en vinder, da resultat ser ud til at blive uhyre tæt.

Der er kun én valgrunde ved præsidentvalget, hvorfor sejren automatisk går til den kandidat, der har fået flest stemmer.

Vinderen af valget overtager posten 1. juli efter den siddende præsident, den nationalkonservative Juan Carlos Varela, der har siddet på magten i det mellemamerikanske land siden 2014.

