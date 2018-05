FN's Sikkerhedsråd skal drøfte mandagens blodige uroligheder i Gaza på et hastemøde tirsdag.

Udland. Kuwait, der for tiden har plads i FN's Sikkerhedsråd, har bedt om et hastemøde i rådet tirsdag som reaktion på mandagens blodige uroligheder i Gaza. Det oplyser diplomater til nyhedsbureauet Reuters.

Inden den formelle anmodning begrundede Kuwaits FN-ambassadør, Mansour al-Otaibi, overvejelserne over for journalister i FN-hovedkvarteret i New York.

- Vi har fordømt, hvad der er sket. Nu får vi se, hvad rådet kan gøre, sagde al-Otaibi ifølge nyhedsbureauet AFP.

FN-ambassadøren sagde, at han var i dialog med de øvrige arabiske lande og med den palæstinensiske FN-ambassadør.

Ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder er mindst 52 palæstinensere blevet dræbt og 1200 såret under mandagens sammenstød med israelsk militær.

Sammenstødene er foregået ved grænsen mellem Israel og Gaza i forbindelse med indvielsen af USA's nye ambassade i Jerusalem.

/ritzau/