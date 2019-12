Regeringsforhandlinger i Østrig er i slutfasen. Sebastian Kurz kan være tilbage i kanslerkontoret i januar.

Østrigs tidligere kansler, Sebastian Kurz, forventer, at hans konservative parti, ÖVP, indgår en regeringsaftale med Det Grønne Parti og danner en ny regering inden midten af januar.

Forhandlingerne er i den endelige fase, siger begge partiledere fredag på en pressekonference i Wien.

- Det er vores mål at have en regering inden midten af januar, siger Kurz.

Hvis de grønne går med i regering, vil det være første gang, at det sker i Østrig.

De to partier er vidt forskellige på en lang række punkter, lige fra skattepolitik til miljø, klima og indvandring.

Derfor har mange østrigere hidtil haft en vis skepsis over for, om det kan lade sig gøre at forhandle sig frem til en regeringsaftale.

Men for begge partier gælder det, at de ikke havde mange andre valg end at indgå kompromisser sammen.

En koalition med Det Grønne Parti vil være Kurz' vej tilbage til kanslerposten.

Den post måtte han overlade til Østrigs midlertidige kansler, Brigitte Bierlein, efter at en skandale hos den tidligere regeringspartner i Frihedspartiet fik koalitionen til at kollapse i maj.

På fredagens pressekonference ville hverken Kurz eller Det Grønne Partis partileder, Werner Kogler, sige noget om fordelingen af ministerposter.

Kurz' konservative ÖVP fik 37,5 procent af stemmerne ved parlamentsvalget i september, mens Det Grønne Parti fik sit hidtil bedste valg med 13,9 procent.

Efter den korruptionsskandale, der endte med at vælte den tidligere regering, straffede vælgerne Frihedspartiet. Ved valget gik partiet tilbage med næsten ti procentpoint og fik 16,1 procent af stemmerne.

