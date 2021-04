»Vi har et totalt kollaps af vores system.«

Monicka lyder tydeligt som en, der er vant til at køre i et højt gear. Hun snakker hurtigt, kommer frem til sine pointer med det samme. Ikke så mange mellemregninger. Og det har hun heller ikke tid til. For hun står midt i en gigantisk krise, som hun selv er trådt ind i med åbne øjne.

Den indiske forretningskvinde og socialit med forbindelse til den berømte Gandhi-familie er en af mange indere, som lige nu kæmper mod anden coronabølge, hvor hundredtusindvis af mennesker smittes dagligt.

På få uger er coronasmitten i verdens næstmest folkerige land eksploderet.

Flere steder er sundhedsvæsenet bukket under. Kollapset.

Der mangler desperat sengepladser, ilt til respiratorer, mad til syge og fattige, ledige lægehænder og medicin.

Og her er Monicka Vadera Poonawalla og hendes mand, tv-værten og kendissen Tehseen Poonawalla, trådt til.

»Vi har en fond, som i forvejen arbejdede på at skaffe mad til fattige. Og den har vi så sat i fuldt arbejde under corona. Samtidig har vi besluttet at bruge den rækkevidde, som vi har på sociale medier, til at formidle hjælp til så mange som muligt,« forklarer Monicka Vadera Poonawalla til B.T.

Monicka Vadera Poonawalla er en indisk forretningskvinde og socialit. Under coronakrisen i landet har hun kastet sig personligt ind i kampen.

Den hjælp, som hun, manden og deres fond yder, er voldsomt efterspurgt. De bestormes af desperate folk, hospitaler og organisationer, som ikke aner deres levende råd.

»Vi modtager utallige forespørgsler på hjælp. Tusindvis dagligt. Uden for vores kontorer har vi timelange køer af folk, der vil have hjælp. Vi kan slet ikke følge med. Men vi forsøger og har sat fondens ansatte til at hjælpe med arbejdet,« forklarer Monicka Vadera Poonawalla.

Hun er i millionbyen Pune i delstaten Maharasthra, hvor fonden hører hjemme. Men de har også kontorer i megametropolerne New Delhi og Mumbai.

I alle tre storbyer er situationen rigtig slem. Alvorligt syge afvises ved indgangene til hospitalerne, lobbyer er fyldte med coronapatienter, og en udbredt mangel på ilt til respiratorer har ramt flere steder – ikke mindst New Delhi.

Det er alle dele af det indiske samfund, som er ramt af coronavirus i de her uger. Og systemet er lagt ned flere steder. Her ses en syg person i hovedstaden New Delhi. Foto: AMIT DAVE

Også her forsøger hun at hjælpe.

»Vi kan ikke vente på, at regeringen og staten gør noget. Vi står midt i en kæmpe krise, så vi må gøre det selv. Vi har totalt kaos og alt er brudt ned. Og her kan vi hjælpe med at skaffe ilt til hospitalerne, men vi kan ikke finde nok iltbeholdere, og vi kan ikke finde transport. Infrastrukturen til det her er der simpelthen ikke.«

»Regeringen har sovet i timen,« siger Monicka Vadera Poonawalla, der selv mistede en onkel til coronavirus for en uge siden og en nær ven på 30 år nogenlunde samtidig.

Tilbage i begyndelsen af marts erklærede den indiske sundhedsminister, Harsh Vardhan, at coronakrisen i landet med 1,3 milliarder personer var så godt som overstået.

Siden er kurven bare gået én vej. Opad.

Endnu har lande som Sverige og Belgien flere døde og smittede pr. 100.000 end det er tilfældet i Indien.

Men det skyldes formentlig, at Indiens smitte- og tabstal gemmer på markante skyggetal. Mens der de seneste dage dagligt har været mere end 300.000 nye smittetilfælde om dagen, så lyder vurderingen flere steder, at tallene reelt kan være på flere millioner dagligt.

Det skyldes blandt andet, at hundreder af millioner indere bor i landområder, hvor læger og testkapacitet er en udbredt mangelvare.

Dusinvis af begravelsesbål tændes på samme tid i Indiens hovedstad, New Delhi, hvor coronasituationen er ude af kontrol. I storbyen er man begyndt at fælde byens træer, da man mangler træ til bålene. Foto: Altaf Qadri

Da smittetallene i New Delhi, Mumbai, Pune og mange andre byer eksploderede for et par uger siden, tog Monicka Vadera Poonawalla en meget personlig beslutning.

Hun overlod sine egne sociale medie-profiler til bekæmpelsen af coronavirus. Alene på Instagram har hun og manden mere end 200.000 følgere.

»Det er væltet ind med ønsker om hjælp. Og mange af mine venner og bekendte, som også har mange følgere på sociale medier, er også begyndt at organisere hjælp til folk i krisen,« siger Monicka Vadera Poonawalla, hvis svigerinde er datter af den magtfulde indiske politiker Sonia Gandhi.

Monicka Vadera Poonawalla frygter, at Indien endnu ikke har set toppen af den coronabølge, som netop nu har ramt landet hårdt.

Monicka Vadera Poonawalla og manden Tehseen Poonawalla. Foto: Privatfoto

»Vi fortsætter vores arbejde, også selvom den her bølge skulle fortsætte helt til august, som nogle mener,« siger hun.

Over store dele af verden har man erkendt, at Indien står i en alvorlig situation.

Blandt andet har den amerikanske præsident, Joe Biden, lovet hjælp.

Også den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, har fortalt til B.T., at man følger udviklingen i Indien nøje.