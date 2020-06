På en auktion i Beverly Hills er Kurt Cobains guitar, Elvis Presleys bælte og Madonnas kappe blevet solgt.

Rock-ikonet Kurt Cobains guitar er blevet solgt på auktion for seks millioner dollar. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Beløbet svarer cirka 40 millioner danske kroner.

Grungebandet Nirvanas frontperson brugte guitaren under optagelse til tv-programmet "MTV Unplugged", få måneder før han døde i 1994.

Cobain brugte den blandt andet til at spille "About a Girl" og "All Apologies" i november 1993 i New York. Han døde mindre end fem måneder efter sin optræden i en alder af 27 år.

Guitaren blev solgt til australske Peter Freedman, der ejer af mikrofonvirksomheden Røde Microphones, under en auktion i Beverly Hills i Californien, USA.

Buddene blev åbnet på en million dollar og endte med at bryde adskillige rekorder, skriver AP.

Dagen forinden var en guitar, som poplegenden Prince brugte på toppen af sin karriere i 80'erne og 90'erne, blevet solgt for 563.000 dollar - altså et noget mindre beløb end Cobains guitar, men godt 100.000 dollar mere end forventet.

Fredag blev et bælte, som Elvis Presley havde på cirka 30 gange i løbet af sin karriere på scenen, solgt til næsten ti gange af sin forventede pris med et endeligt bud på 298.000 dollar. Det svarer til knap to millioner danske kroner.

En kappe, som stjernesangerinde Madonna bar i sin musikvideo til "Vogue" i 1990, blev desuden solgt for 179.200 dollar - omkring 1,2 millioner danske kroner.

/ritzau/