Gådefulde Cobain blev modvilligt frontfigur for en ungdomskultur. Hans berømte cardigan er nu solgt.

En cardigan med brændemærker og pletter, som har været Nirvana-forsangeren Kurt Cobains, er blevet solgt på en auktion for 334.000 dollar.

Det svarer til godt og vel to millioner danske kroner.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet CNN.

Den olivengrønne og lasede cardigan havde Cobain på, da han som frontmand for grungebandet Nirvana gav en historisk optræden ved MTV Unplugged i 1993.

Koncerten fandt sted, seks måneder inden at Cobain begik selvmord i en alder af 27 år.

Den er ikke blevet vasket, siden Cobain havde den på.

- Denne cardigan er den hellige gral af alt det tøj, han nogensinde havde på, siger Darren Julien, direktør for Julien's Auctions, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Kurt skabte grunge-looket, han gik ikke med opvisningstøj.

Nirvana skabte udødelige klassikere som "In Bloom" og "Smells Like Teen Spirit".

Bandet var nok det mest kendte inden for grunge-bølgen, der nåede sin popularitetsmæssige højde i begyndelsen af 1990'erne.

Musikgenren, som særligt blomstrede i miljøet i den nordvestamerikanske by Seattle, trak på både punk og hård rock.

Laset, løsthængende og hverdagsagtigt tøj blev et tydeligt kendetegn for både musikerne og fans af musikken.

Sælgeren af den noget nær ultimative grunge-genstand, Garret Kletjian, købte cardiganen for omtrent fire år siden for 137.500 dollar, skriver AFP.

Auktionshuset havde regnet med, at den ville indbringe mellem 200.000 og 300.000 dollar.

Også en af Cobains venstrehåndsguitarer, en Fender Mustang, blev solgt. Den indbragte 340.000 dollar.

MTV Unplugged-serien begyndte i 1989. Konceptet gik ud på, at kendte musikere spillede deres numre på instrumenter med sparsom elektrisk forstærkning.

Cobain og Nirvanas optræden ved MTV Unplugged er en af de mest kendte i serien.

Den blev først udgivet efter sangerens selvmord, der sendte chokbølger gennem teenageværelser verden over.

Under sin optræden i 1993 var Cobain allerede inde i en følelsesmæssigt dårlig spiral godt hjulpet på vej af velkendte problemer med stoffer.

Historien lyder ifølge AFP, at den depressive sanger efter sin Unplugged-optræden beklagede sig til en ansat i MTV's programafdeling over, at publikum ikke helt havde været med.

- Kurt, sagde den ansatte, Amy Finnerty, angiveligt til ham.

- De ser dig som Jesus.

/ritzau/