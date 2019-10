Flere ambulancer var blandt de køretøjer, der forlod Ras al-Ain søndag, da SDF trak sig ud af grænsebyen.

Den kurdiskledede styrke SDF har trukket alle sine soldater ud af grænsebyen Ras al-Ain i det nordøstlige Syrien.

Det meddeler SDF ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har ikke flere soldater i byen, siger SDF-talsmand Kino Gabriel.

Samme melding kommer fra Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

86 køretøjer har forladt Ras al-Ain og er kørt i retning af Tal Tamr længere sydpå, bekræfter det tyrkiske forsvarsministerium.

Flere ambulancer var blandt de køretøjer, der forlod Ras al-Ain søndag, skriver AFP. Kort efter, at de var kørt ud af byen, kunne man se flammer komme ud af byens hospital.

Den kurdiske tilbagetrækning er et led i den våbenhvileaftale, som Tyrkiet og USA indgik torsdag.

Lørdag havde SDF's leder, Mazloum Abdi, beskyldt Tyrkiet og dets allierede blandt de syriske oprørere for ikke at lade kurderne komme ud af byen med sårede og civile, der ønske at forlade området.

Tyrkiet har givet kurderne en frist indtil tirsdag aften til at forlade området. Sker det ikke vil de tyrkiskledede styrker "knuse deres hoveder", sagde præsident Recep Tayyip Erdogan lørdag.

Tyrkiet vil oprette en såkaldt sikkerhedszone langs med grænsen.

