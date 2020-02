For seks år siden stormede terrorgruppen Islamisk Stat frem i Syrien og Irak og efterlod et spor af død efter sig.

Siden har det selverklærede kalifat mistet stort set alle sine territorier, tusindvis af mænd og ikke mindst dets frygtede leder, Abu Bakr al-Baghdadi.

Truslen fra Islamisk Stat er dog langt fra ovre.

Det advarer premierminister i irakisk Kurdistan, Masrour Barzanim om i et interview med The Atlantic.

Arkivfoto: Krigere fra Islamisk Stat ruller ind i Raqqa-provinsen i Syrien.

Han har selv været vidne til terrorgruppens storhedstid og senere kollaps.

Selvom præsident Trump allerede har kaldt kampen mod Islamisk Stat for en sejr, så ser Masrour Barzanim et helt andet scenarie udvikle sig på nært hold.

»ISIS er stadig helt intakt. De har også formået at samle erfaring og rekruttere flere mænd. Så de skal ikke undervurderes.«

Han vurderer, at organisationen i dag har godt og vel 20.000 krigere.

Det er dobbelt så mange, som amerikanske embedsmænd vurderede, at Islamisk Stat havde, da de tilbage i 2014 skabte skræk og rædsel under de sorte bannere. Andre analyser og estimater peger på et lavere antal krigere, men det ændrer dog ikke på, at truslen ifølge de kurdiske styrker stadig lever.

Hver måned står Islamisk Stat stadig bag 60 angreb i Irak mod landets sikkerhedsstyrker og lokale militser, skriver The Atlantic.

Samtidig fremgår det fra andre rapporter, at det selverklærede kalifat stadig råder over værdier for 600 millioner kroner.

Organisationsstrukturen er heller ikke brudt sammen i kølvandet på drabet på dets leder, Abu Bakr al-Baghdadi.

Ødelagt bygning i byen Idlib i det nordvestlige Syrien.

Selvom Islamisk Stat angiveligt ikke har mistet styrken, besluttede Trump i oktober at trække amerikanske soldater fra Syrien tilbage. Også selvom rådgivere og eksperter advarede mod at gøre netop det, fordi det ville skabe et magtvakuum i regionen.

Premierminister i irakisk Kurdistan, Masrour Barzanim, understreger også, at den kaotiske situation i det krigshærgede Syrien heller ikke hjælper på problemet.

Siden december er 900.000 personer ifølge FN blevet tvunget på flugt i det nordvestlige Syrien og store dele af landet ligger i ruiner.

Siden krigen begyndte for næsten ni år siden er over 380.000 personer døde.