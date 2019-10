Tyrkiet bryder våbenhvile ved at forhindre tilbagetrækning i Syrien, siger kurdisk leder.

Tyrkiet blokerer for, at kurderne kan trække sig tilbage fra grænsebyen Ras al-Ain i det nordøstlige Syrien.

Civile og sårede kan heller ikke komme ud, lyder det fra lederen af den kurdiskledede styrke SDF, Mazloum Abdi.

Det er et brud på den våbenhvileaftale, Tyrkiet indgik med USA for få dage siden, siger han i et telefoninterview med nyhedsbureauet AFP.

- Tyrkiet forhindrer tilbagetrækningen fra Ras al-Ain-området. De forhindrer, at vores styrker samt de civile og de sårede kan trække sig ud, siger Abdi.

Ifølge våbenhvileaftalen skal SDF trække sig tilbage fra vigtige strategiske områder langs grænsen mellem Syrien og Tyrkiet senest tirsdag aften.

Både kurderne og tyrkerne beskylder den anden side for også at have brudt våbenhvilen ved at beskyde byer på hver side af grænsen.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, truer lørdag med at fortsætte offensiven og "knuse terroristernes hoveder", hvis kurderne ikke trækker sig tilbage, inden fristen udløber tirsdag.

Tyrkiet omtaler konsekvent SDF og andre kurdiske grupper, som menes at have bånd til det forbudte arbejderparti PKK, som "terrorister".

Men Mazloum Abdi siger, at han ikke kan efterlade sine soldater i Ras al-Ain og det omkringliggende område, som er belejret af Tyrkiet og dets syriske allierede.

SDF-lederen fortæller også, at kurderne har genoptaget kampen mod Islamisk Stat (IS) i byen Deir al-Zor i det nordlige Syrien.

Det sker, efter at SDF havde indstillet kampen mod den militante islamistiske gruppen for i stedet at fokusere på den tyrkiske offensiv.

- Vi har genoptaget den militære aktion mod IS-celler i Deir al-Zor. Vores styrker arbejder sammen med koalitionsstyrker, siger han med henvisning til den amerikanskledede koalition.

USA var allieret med SDF i kampen mod Islamisk Stat, indtil præsident Donald Trump i sidste uge meddelte, at han ville trække de amerikanske soldater ud af det nordøstlige Syrien forud for den tyrkiske offensiv.

Trump har fået massiv kritik for sin beslutning, også fra egne partifæller. De beskylder ham for at have forrådt kurderne, der har mistet tusindvis af krigere i kampen mod Islamisk Stat.

