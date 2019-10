Vi overholder alle betingelserne for våbenhvile, siger kurdisk leder på dagen, hvor tyrkisk ultimatum udløber.

Mens Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, mandag mødes i den russiske by Sotji for at drøfte situationen i Syrien, så fortæller den syrisk-kurdiske milits YPG-milits, at den har forladt en sikker zone i det nordøstlige Syrien.

Det har kurderne fortalt USA, siger en amerikansk embedsmand.

Redur Kalil, der repræsenterer kurderne i det nordøstlige Syrien, siger, at kurderne fuldt ud har levet op til aftalen om våbenhvile, som USA og Tyrkiet blev enige om at sætte i værk i sidste uge.

Den udløber formelt ved midnat.

- Vi har fuldt ud overholdt betingelserne for våbenhvileaftalen. Vi har trukket alle vore militær- og sikkerhedsstyrker væk fra området, hvor der er militære operationer. Lige fra Ras al-Ain i øst til Tel Abyad i vest, siger han.

Inden afrejsen til Rusland lød det advarende fra præsident Erdogan, at den tyrkiske hær er klar til at genoptage kampene, hvis ikke YPG er helt ude af den sikre zone inden midnat.

Zonen er et bælte langs Syriens nordøstlige grænse, som Tyrkiet vil gøre til et sikkert område.

Den tyrkiske hær krydsede for lidt over to uger siden ind i Syrien, for at drive YPG tilbage. Tyrkiet omtaler kurderne som terrorister.

YPG og den lokale kurdiske ledelse i det nordøstlige Syrien har været USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat og det selvudråbte kalifat i Syrien og Irak.

