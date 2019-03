Kurdiskledede styrker i det østlige Syrien har gennem et døgn taget omkring 400 jihadister fra Islamisk Stat til fange.

Det skete, da de forsøgte at flygte fra Baghouz-enklaven, siger en ledende officer.

Flugtforsøget var organiseret af et netværk, som ville have sendt de 400 jihadister rundt til forskellige, fjerne regioner. Men officeren, som ønsker at være anonym, siger ikke præcist hvor.

Jihadisterne var til fods. I gruppen var der både syrere og udlændinge fra adskillige nationer, hedder det.

Tusinder - først og fremmest jihadister og deres pårørende - har forladt Islamisk Stats sidste bastioner omkring Baghouz i de seneste uger efter intense bombardementer.

/ritzau/AFP