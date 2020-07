Norges dyreste kunstværk nogensinde blev i denne uge solgt på en auktion i New York.

Der er tale om et Francis Bacon-oliemaleri fra 1981 med navnet 'Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus', som før auktionen var ejet af Astrup Fearnley-museet, der ligger placeret i Oslo i Norge.

Maleriet skulle have været solgt på det prestigefyldte auktionshus Sotheby's på Manhattan i maj, men på grund af coronavirussen blev aktionen udskudt til denne uge.

Det viste sig dog heldigvis for museet at være ventetiden værd.

Museet havde nemlig før auktionen udtalt, at de ville have minimum 60 millioner dollars (knap 400 millioner kroner) for maleriet.

Det fik de i den grad - og mere til.

Natten til tirsdag blev det nemlig solgt for intet mindre end 84,6 millioner dollars, hvilket svarer til omtrent 563 millioner kroner. Det skriver New York Times.

Auktionen foregik digitalt på grund af coronavirussen, og prisen gør det tredelte maleri til Norges dyreste kunstværk nogensinde.

Ifølge Dagens Næringsliv var det to købere, én i New York og én i Kina, som kæmpede mod hinanden til sidst. Det var dog førstnævnte, som endte med at få det vindende bud i hus.

Sidste gang et tredelt Francis Bacon-maleri var på auktion var i 2014.

Året før det blev hans hidtil dyreste kunstværk 'Three Studies Of Lucian Freud' solgt for 142,2 millioner dollars - knap 948 millioner kroner - hvilket indtil videre er den højeste pris for et maleri på en auktion nogensinde.